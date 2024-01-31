«Игора» – всесезонный курорт в Ленинградской области. На территории комплекса расположены комфортабельные отели и коттеджи, SPA-комплекс, семейный пляж, беседки, ресторан и бассейн. Для поклонников активного отдыха работает троллей, автодром, развлекательная зона, дневной детский клуб и пункт проката спортивного инвентаря. По запросу администрация организует корпоративные мероприятия и торжества. В продаже есть подарочные сертификаты различного номинала и сувенирная продукция. Участники программы лояльности пользуются услугами на особых условиях и получают дополнительные привилегии. Обрати внимание на список действующих акций, размещенный на нашем сайте! В нем перечислены все доступные промокоды и купоны на скидку «Игора» за январь 2024 года! Выбирай подходящие предложения на этой странице, активируй их и экономь крупные суммы денег без лишних усилий!

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