«Квартирка» – это сервис по аренде и сдаче жилья на краткосрочный период. Если ты отправляешься на отдых, путешествуешь, собираешься в командировку или просто по делам, тебе легко удастся забронировать квартиру, дом или комнату под любые предпочтения. А владельцы недвижимости могут воспользоваться бесплатным размещением объявления с установленной комиссией от стоимости проживания. Большое разнообразие стран и городов – очевидный плюс: выбор арендного жилья доступен не только по России, но и за границей. Объявления сопровождаются фотографиями, описаниями и отзывами клиентов. Есть кешбэк за бронь, бонусные баллы можно потратить на следующий заказ. Хочешь сэкономить при бронировании жилья? Используй промокоды на скидку «Квартирка.ру» за январь 2024 года, размещенные на нашем сайте. Следи за обновлениями, мы стараемся предоставлять только свежие акции, чтобы никто не ушел без своей выгоды.

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