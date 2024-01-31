Промокоды на скидку Bebakids
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Отзывы покупателей
Я очень люблю этот интернет-магазин!) Согласна с Евгенией, есть дорогие товары, но тут часто бывают скидки, можно их дождаться, либо выбрать какую то альтернативу. Нужно уметь выбирать вещи по выгодным ценам с умом). Заказываю здесь регулярно, вещи стильные, модные, яркие, хорошего качества. Еще не разу не пожалела о покупках! Советую его своим подругам и вам советую. Подарили мне скидочную карту, доставляют все точно в срок)
- carmen
- 19.05.2015
Первый попавшийся мне на глаза интернет-магазин, когда я искала летнюю одежду для детей. Нам через 1,5 недели надо было уезжать, возникла необходимость в покупке детских вещей. Зашла в интернет, увидела этот сайт одним из первых, решила заглянуть. Выбор довольно большой, по ценам не могу сказать что подойдет абсолютно всем, но если вы за хорошие качественные вещи, то вам подойдет. Заказала, оставила тут пол своей зарплаты, зато много чего купила. Одежда оказалась отличного качества, возможно я и нашла бы где то дешевле, но времени на поиски особо небыло, да и не могу сказать что очень дорого. Лично я в покупке не разочаровалась.
- ЕВГЕНИЯ
- 17.04.2015