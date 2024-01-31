Промокоды на скидку ElytS

Отзывы покупателей

Очень нравится их мужской раздел – несколько раз уже покупала подарки. Самое главное, что все это классные бренды. Какие-то вещи просто нигде больше не найти, оттого презент получается только ценнее и оригинальней. Отмечу, что подбирать одежду, смотреть размеры – все это удобно. Навигация на сайте вообще интуитивная. Марина

Марина 02.03.2020

Нравится мужской отдел – в качестве подарков можно найти что-то очень особенное. Какие-то аксессуары, например. Я дарила и жениху и брату. Также отмечу удобную доставку и вообще удобство сайта. Рекомендую! Арина

Арина 04.02.2020

Прекрасный выбор аксессуаров для мужчин. На прошлой неделе к Новому году подготовила подарки мужу, отцу, брату. Просто в одном месте нашла все необходимое. Очень приятно, что не смотря на праздник и высокий спрос цены не взвинчены, а наоборот, есть скидки. Покупками очень довольна. Теперь жду возможности их вручить. Алиса

Алиса 25.12.2019

Довольная их разнообразием брендов – есть, конечно, прямо вот очень дорогие (на то он и бутик), но есть и вполне доступные. Особенно, если это распродажа! Тогда я могу купить эксклюзивную вещь, которую без скидки не решилась бы купить. Отмечу еще хорошее качество и вообще удобство оформления заказа – удобно, достаточно быстро, качественно. Анна

Анна 24.12.2019

Люблю такого плана сайты. Раньше подобную одежду можно было иногда ухватить на распродажах в Европе. И то, если ты в это время там окажешься в отпуске. А сейчас тебе привозят домой, есть возможность примерить до покупки. Здорово! Роман

Роман 02.12.2019

Удобный сайт, в котором все понимаешь как-то интуитивно. Удобно смотреть по размерам и всегда указаны только те вещи, которые реально есть в наличии. Очень большой выбор по стилям – есть casual, есть классика, спорт. Рекомендую! Инга

Инга 27.11.2019

Крутейший магазин с брендами, которые иногда очень непросто у нас найти. Тем более удобно, что можно делать заказ онлайн и выбрать для себя удобную доставку. Цены очень разные, в зависимости от бренда + иногда можно попасть на период ощутимых скидок. Я так себе взяла пальто и сумку с 30% процентной скидкой. Вообще довольна сайтом - все удобно продумано, легко выбирать и ничего не отнимает лишнего времени. Я часто что-то заказываю в обеденный перерыв на работе. Отличный выбор

Отличный выбор 05.11.2019

Мне очень нравится магазин "Элитс", приобретаю в нем вещи уже не первый раз. Мне нравится качество вещей, несмотря на многоразовые стирки, цвет и состояние их не меняется. Консультанты всегда помогают правильно подобрать размер. Вот на днях оформила заказ на туфли, жду с нетерпением свою обновочку. Екатерина Назаренко

Екатерина Назаренко 10.04.2018

Всё супер) Константин Братск

Константин Братск 07.02.2018

По магазинам нет времени ходить, т.к.сижу в декрете. Долго искала интернет-магазин, где можно заказать брендовую одежду высокого качества. Нашла Элитс и попробовала заказать кофту. Осталась очень довольной! Размер мне подошел, совпадает с размерной сеткой, швы ровные, очень мягкая кофточка. Теперь новая любимая вещь в гардеробе. Буду заказывать дальше) Екатерина

Екатерина 12.08.2017

Приобрела пуховик Violanti в этом магазине. Были опасения, что не подойдет по размеру. Спасибо девушке-менеджеру, предложила заказать соседние размеры. Порадовала быстрая доставка, отличное качество пуховика! Однозначно, буду еще здесь заказывать!!! Сообщение сгенерировано автоматически. Юлия

Юлия 11.05.2017