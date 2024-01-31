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Промокоды на скидку ElytS

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Отзывы покупателей

Очень нравится их мужской раздел – несколько раз уже покупала подарки. Самое главное, что все это классные бренды. Какие-то вещи просто нигде больше не найти, оттого презент получается только ценнее и оригинальней. Отмечу, что подбирать одежду, смотреть размеры – все это удобно. Навигация на сайте вообще интуитивная.

  • Марина
  • 02.03.2020

Нравится мужской отдел – в качестве подарков можно найти что-то очень особенное. Какие-то аксессуары, например. Я дарила и жениху и брату. Также отмечу удобную доставку и вообще удобство сайта. Рекомендую!

  • Арина
  • 04.02.2020

Прекрасный выбор аксессуаров для мужчин. На прошлой неделе к Новому году подготовила подарки мужу, отцу, брату. Просто в одном месте нашла все необходимое. Очень приятно, что не смотря на праздник и высокий спрос цены не взвинчены, а наоборот, есть скидки. Покупками очень довольна. Теперь жду возможности их вручить.

  • Алиса
  • 25.12.2019

Довольная их разнообразием брендов – есть, конечно, прямо вот очень дорогие (на то он и бутик), но есть и вполне доступные. Особенно, если это распродажа! Тогда я могу купить эксклюзивную вещь, которую без скидки не решилась бы купить. Отмечу еще хорошее качество и вообще удобство оформления заказа – удобно, достаточно быстро, качественно.

  • Анна
  • 24.12.2019

Люблю такого плана сайты. Раньше подобную одежду можно было иногда ухватить на распродажах в Европе. И то, если ты в это время там окажешься в отпуске. А сейчас тебе привозят домой, есть возможность примерить до покупки. Здорово!

  • Роман
  • 02.12.2019

Удобный сайт, в котором все понимаешь как-то интуитивно. Удобно смотреть по размерам и всегда указаны только те вещи, которые реально есть в наличии. Очень большой выбор по стилям – есть casual, есть классика, спорт. Рекомендую!

  • Инга
  • 27.11.2019

Крутейший магазин с брендами, которые иногда очень непросто у нас найти. Тем более удобно, что можно делать заказ онлайн и выбрать для себя удобную доставку. Цены очень разные, в зависимости от бренда + иногда можно попасть на период ощутимых скидок. Я так себе взяла пальто и сумку с 30% процентной скидкой. Вообще довольна сайтом - все удобно продумано, легко выбирать и ничего не отнимает лишнего времени. Я часто что-то заказываю в обеденный перерыв на работе.

  • Отличный выбор
  • 05.11.2019

Мне очень нравится магазин "Элитс", приобретаю в нем вещи уже не первый раз. Мне нравится качество вещей, несмотря на многоразовые стирки, цвет и состояние их не меняется. Консультанты всегда помогают правильно подобрать размер. Вот на днях оформила заказ на туфли, жду с нетерпением свою обновочку.

  • Екатерина Назаренко
  • 10.04.2018

Всё супер)

  • Константин Братск
  • 07.02.2018

По магазинам нет времени ходить, т.к.сижу в декрете. Долго искала интернет-магазин, где можно заказать брендовую одежду высокого качества. Нашла Элитс и попробовала заказать кофту. Осталась очень довольной! Размер мне подошел, совпадает с размерной сеткой, швы ровные, очень мягкая кофточка. Теперь новая любимая вещь в гардеробе. Буду заказывать дальше)

  • Екатерина
  • 12.08.2017

Приобрела пуховик Violanti в этом магазине. Были опасения, что не подойдет по размеру. Спасибо девушке-менеджеру, предложила заказать соседние размеры. Порадовала быстрая доставка, отличное качество пуховика! Однозначно, буду еще здесь заказывать!!! Сообщение сгенерировано автоматически.

  • Юлия
  • 11.05.2017

Довольна своей покупкой в этом магазине. Цены тут вполне нормальные, по сравнению с аналогичной одеждой в других магазинах, так что заказала платье на свадьбу к подруге. Очень красивое - нежное и женственное)) Побоялась заказать неподходящий размер, так что обратилась к консультантам - очень приятный персонал, помогли со всем разобраться, спасибо)) На выбор привезли померить несколько, чтобы было возможно выбрать то, что лучше всего село) Курьер немного задержался, но не критично, очень приятный человек тоже, спокойно ждал, пока я все примерю. Магазин мне очень понравился, думаю, буду заказывать у них и в будущем))

  • Milkyway
  • 07.11.2015
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