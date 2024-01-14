Семейный ресторан «Пряников» доставляет готовую еду в дома и офисы. В онлайн-каталоге вы найдете широкий ассортимент блюд восточной кухни: открытые, закрытые, запеченные и сладкие роллы, суши и разнообразные наборы для обеда в кругу друзей, вечеринки или корпоративного мероприятия. Вы также сможете заказать поке, напитки, лапшу, супы, салаты или сытные закуски. Заявки принимаются по телефону, на сайте и в мобильном приложении для смартфона. У вас есть возможность оформить самовывоз или воспользоваться услугами курьера фирмы! Действующие акции помогут вам совершить покупку на максимально выгодных условиях! Мы собрали для вас информацию об актуальных предложениях продавца. Изучайте промокоды «Пряников» за январь 2024 года и выбирайте оптимальные варианты! Активируйте их при заказе и получайте существенные скидки, подарки и бонусы!

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