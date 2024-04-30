«Корчма «Тарас Бульба» – сеть ресторанов украинской кухни. Закажите любимые блюда, и курьеры привезут вам покупки в горячем виде! В онлайн-меню вас ждут супы, закуски, вареники, пельмени, пампушки, напитки и соусы. Повара приготовят для вас шашлыки, котлеты, рыбу, выпечку, торты, пирожки и разнообразные гарниры. По запросу сотрудники помогут организовать банкет, корпоративную вечеринку или торжественное мероприятие. Вся еда готовится из свежих и качественных продуктов по оригинальным рецептам. У вас есть возможность оформить заявку на сайте, по телефону или в приложении для смартфона. Воспользуйтесь актуальными предложениями! У нас вы найдете промокоды и купоны на скидку «Корчма «Тарас Бульба» за апрель - май 2024 года. Изучайте действующие акции, выбирайте оптимальный вариант и экономьте крупные суммы без лишних хлопот!

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