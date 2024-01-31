Welltex – узкоспециализированный магазин товаров для швейного производства. На сайте представлен большой ассортимент промышленного и бытового оборудования, тканей и фурнитуры, принадлежностей для рукоделия и готового домашнего текстиля. У компании есть собственное конструкторское бюро. Кроме того, ты можешь заказать профессиональный ремонт швейных машин и оверлоков. Продавец является авторизованным поставщиком эксклюзивных брендов: Typical, Danelli, Silter, Veritas. Периодически компания устраивает ликвидацию складских остатков, и тогда клиенты получают возможность купить сертифицированную продукцию по сниженной цене! При оформлении онлайн-заказа каждый покупатель может активировать уникальные промокоды «Веллтекс» (Welltex) за январь 2024 года. Номер купона следует указать в специальном поле после добавления выбранных позиций в «Корзину». Участвуй в акциях и экономь без ущерба качеству!

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