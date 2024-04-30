«Суши Маркет» (sushi-market.com) – это российская служба доставки суши, которая предлагает исключительно вкусные и свежие лакомства для истинных ценителей японской кухни. Классические и горячие роллы, аппетитные салаты и сытные сеты, оригинальная лапша и напитки сделают ужин или обед незабываемым! Компания стремится осуществлять максимально оперативную доставку, при этом при заказе на определенную сумму вам не придется доплачивать за услуги курьера. Регулярные акции позволяют экономить и наслаждаться бонусами. Доступны разные способы оплаты блюд. Желаете баловать себя роллами как можно чаще? Хотите экономить в любое время? Активируйте эксклюзивные купоны и промокоды «Суши Маркет» за апрель - май 2024 года, чтобы получить мгновенную скидку! Помните, что акции действуют только в указанный период.

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