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Отзывы покупателей
Покупала недавно микрофон shure sm58 - цена и качество отличное! В наличие много товаров! ждать ничего не нужно!
- Елена
- 13.12.2016
Плюсы: большой ассортимент, известные производители, качественный товар, хорошие менеджеры, всё объясняют, обратная связь Минусы: некомпетентная доставка. Заказывал тут гитару, хотел сделать самовывоз из одного магазина. В итоге привезли в другой, я удивился, и неудобно это было. Но после моего обращения администрация магазина всё разрулила, респект!
- Арсен Ш.
- 25.02.2015
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