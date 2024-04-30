«Чевостик» – интерактивный образовательный проект для детей. Создатели сайта предлагают увлекательные познавательные уроки в аудиоформате. Маленьких пользователей ждут красочные мини-лекции на различные темы, от астрономии до финансовой грамотности. Во время занятий ребята учатся воспринимать информацию на слух и общаться с собеседником. Для получения доступа нужно оформить подписку. Каталог включает в себя сотни игр и проверочных заданий в виде тестов, а также раскраски, инструкции и эксперименты. Родители могут посмотреть индивидуальную таблицу успехов ребенка и получить необходимые дополнительные материалы на электронную почту. Хочешь получить скидку при оплате абонемента или приятный бонус? Обрати внимание на актуальные промокоды «Чевостик» за апрель - май 2024 года, размещенные в этом разделе! Используй подходящие акции и сэкономь крупную сумму денег!

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