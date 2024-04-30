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Промокоды на скидку «Техностудия»

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Заказывали детский велосипед, при принятии заказа все были очень любезны. Подтвердили заказ в тот же день в течение часа. Доставили через 3 дня. Курьер привез заказ не в назначенное время, должен был с 16 до 22, а привезли в 12 !!! Просьба позвонить за полчаса-час д доставки не была соблюдена. Коробка была повреждена, на просьбу вскрыть и осмотреть товар было сказано, что у вас еще есть 2 недели на осмотр. Сам велосипед неплохой, женщине одной его не собрать, нужны усилия. Пыталась обратиться в магазин с просьбой возврата товара и денежных средств , дозвониться в нужный отдел удалось с 4 раза. Сотрудники не стремились помочь в проблеме возврата товара. Особенно хочу отметить некомпетентное поведение девушки из отдела рекламаций, которая занимается возвратом. !!! НЕ СЛУШАЕТ,ЧТО ЕЙ ГОВОРЯТ!!! ПЕРЕБИВАЕТ!!! СКАЗАЛА, ЧТО НЕ ЖЕЛАЕТ СЛУШАТЬ МОИ НЕДОВОЛЬНЫЕ РЕПЛИКИ!!! УЖАСНЫЙ ПЕРСОНАЛ И УЖАСНЫЙ МАГАЗИН!!! Не советую здесь ничего заказывать, и не дай Бог столкнуться с возвратом товара!!!

  • Ирина
  • 08.08.2016
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