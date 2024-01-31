«Япошка» – служба доставки пиццы и суши. На фирменном сайте можно заказать классические, опаленные и горячие роллы, экзотическую лапшу, рыбные стейки, а также другие блюда из ассортимента ресторана. В меню есть запеченные мидии, бургеры, сэндвичи, картофель фри, разнообразные десерты и прохладительные напитки. В дополнение к основной покупке продавец предлагает многочисленные пикантные соусы. Ты сможешь оформить предварительный заказ, чтобы вовремя получить сытный обед или ужин в часы пиковой нагрузки. Заявки также принимаются в официальном мобильном приложении и через оператора. Партнерская программа и другие выгодные предложения помогут получить дополнительные привилегии! У нас ты найдешь все действующие промокоды на скидку «Япошка» за январь 2024 года. Изучай актуальные акции, пользуйся ими при оплате и заказывай готовую еду по привлекательной цене!

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