MarketGuru – сервис для углубленной аналитики, увеличения продаж и мониторинга конкурентов на маркетплейсах. Для пользователей открывается впечатляющий выбор возможностей, благодаря которым можно находить новые ниши, изучать тренды, осуществлять планирование будущих поставок, выводить товарные позиции в Топ и всячески расширять бизнес на площадках с помощью большой базы данных. Для клиентов есть несколько тарифов, включающих разное количество функций в зависимости от поставленных целей. Дополнительная «фишка» – расширение для Google Chrome и «Яндекс.Браузер», благодаря чему можно исследовать продающую страничку в режиме онлайн. Представители компании регулярно проводят мероприятия, в рамках которых раскрывают секреты успешных продаж и грамотной аналитики. Присоединяйся к продавцам, которые уже оценили преимущества софта, а промокоды и купоны «Маркет Гуру» за январь 2024 года помогут тебе сэкономить!

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