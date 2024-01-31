«Пицца Рикка» – сервис доставки готовой еды. Сломай стереотипы и порадуй себя и близких квадратной пиццей! В онлайн-меню тебе ждет большой выбор начинок: курица, грибы, морепродукты, рыба, шампиньоны, ветчина и многое другое. В процессе приготовления используются только свежие и качественные продукты. С помощью фильтра ты сможешь самостоятельно исключать и добавлять определенные ингредиенты. Все блюда доставляются в специальных термосумках, которые сохраняют тепло, вкус и аромат в течение длительного времени. Заказы принимаются по телефону и на сайте. Оплатить покупку можно любым удобным способом. Компания часто устраивает акции для своих клиентов. Воспользуйся выгодными предложениями, чтобы сэкономить приятную сумму без лишних усилий! Выбирай в нашем каталоге подходящие промокоды «Пицца Рикко» (Pizza Ricca) за январь 2024 года и применяй их для активации скидки или бонуса!

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