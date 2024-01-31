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Отзывы покупателей

Идиальная игра! Просто брависсимо!

  • Владислав Боровских
  • 07.04.2019

Сколько бы мы с женой ни ругались из-за Warface, игру эту бросить не могу, затянуло уже конкретно. А теперь играть стало еще интереснее! Недавно ввел промокод, и теперь каждую неделю получаю подарок – новое крутое оружие, которые бы денег стоило. А благодаря купону я его получаю бесплатно!

  • Максим
  • 05.03.2019

Очень увлекаюсь играми. Однажды нашел Варфейс. При активации давался инвайт-код, который помог усилить игру и купить дополнительные снасти. Теперь всё свободное время играю именно в эту игру, меня всё устраивает. Вы тоже можете получить промокод. Рекомендую. 

  • Виталий
  • 19.12.2018

Ух, четкая стрелялка! Переиграл почти за всех персонажей, только снайпера никак не создам. Долго не донатил, но, видимо, пришел и мой черед. Нашел промокод на прем, теперь только оружку поменять, и все пойдет) На нее сейчас тоже хорошая акция идет.

  • Ник
  • 30.11.2018

Игра динамичная не заставит скучать, иногда заходишь на пол часа, а в итоге смотришь на время а уже прошло часа 3, гораздо больше экшена чем в том же кс. Рекомендую любителям батлы и прочих многопользовательских стрелялок.

  • Санёк
  • 24.07.2017

Игра произвела на меня двойственное впечатление: с одной стороны, довольно хорошая графика и хорошая разрушаемость объектов, шикарный движок от легендарной Crytek, что является большим достоинством этой игры, красивый удобный интерфейс, присутствие PVE режима, интересные миссии, с другой - постоянно отравляющая жизнь армия читеров, жесткий донат. Жить в таких условиях, конечно, можно, но играть придется долго и упорно, к тому же донатские вещи и читерство периодически сводят на нет все ваши таланты играть. Это начинает поднадоедать и уже не хочется в нее играть, а тем более, играть долго. Было бы хорошо, если бы разработчики занялись этим, у проекта могло бы быть большое будущее. Если вас не смущает все вышеперечисленное - скачивайте, игра весьма приятная, думаю, не пожалеете.

  • Валерий
  • 05.09.2015
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