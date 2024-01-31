ПИН-коды на скидку и акции Warface

Отзывы покупателей

Идиальная игра! Просто брависсимо! Владислав Боровских

Владислав Боровских 07.04.2019

Сколько бы мы с женой ни ругались из-за Warface, игру эту бросить не могу, затянуло уже конкретно. А теперь играть стало еще интереснее! Недавно ввел промокод, и теперь каждую неделю получаю подарок – новое крутое оружие, которые бы денег стоило. А благодаря купону я его получаю бесплатно! Максим

Максим 05.03.2019

Очень увлекаюсь играми. Однажды нашел Варфейс. При активации давался инвайт-код, который помог усилить игру и купить дополнительные снасти. Теперь всё свободное время играю именно в эту игру, меня всё устраивает. Вы тоже можете получить промокод. Рекомендую. Виталий

Виталий 19.12.2018

Ух, четкая стрелялка! Переиграл почти за всех персонажей, только снайпера никак не создам. Долго не донатил, но, видимо, пришел и мой черед. Нашел промокод на прем, теперь только оружку поменять, и все пойдет) На нее сейчас тоже хорошая акция идет. Ник

Ник 30.11.2018

Игра динамичная не заставит скучать, иногда заходишь на пол часа, а в итоге смотришь на время а уже прошло часа 3, гораздо больше экшена чем в том же кс. Рекомендую любителям батлы и прочих многопользовательских стрелялок. Санёк

Санёк 24.07.2017