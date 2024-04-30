«Уникс» – баскетбольный клуб из Казани. Он входит в ТОП-5 лучших команд страны и неоднократно принимал участие в национальных и международных соревнованиях. Среди достижений коллектива – призовые места Кубка России, Единой лиги ВТБ и многочисленных европейских чемпионатов. На фирменном сайте ты найдешь подробную информацию о запланированных турнирах и мероприятиях. Поклонники могут приобрести входные билеты или абонементы, а также заказать форму, кепки, вымпелы, кружки, магниты и другую сувенирную продукцию с официальным логотипом. Благодаря действующим акциям ты сможешь совершать покупки на особых условиях! Ищешь перечень специальных предложений? У нас собраны все варианты с актуальным сроком действия! Выбирай оптимальные промокоды «Уникс» за апрель - май 2024 года и активируй их при оплате, чтобы экономить значительные суммы денег и получать различные бонусы!

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