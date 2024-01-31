«Аквалоо» – санаторно-курортный комплекс на берегу Черного моря. Гостям доступны различные варианты размещения, в том числе стандартные номера, комнаты повышенной комфортности и апартаменты категории VIP. На территории действует круглогодичный аквапарк, есть собственный пляж со всем необходимым инвентарем, SPA-центр и спортивный зал. Для туристов предусмотрено питание по системе «все включено». Организация предлагает программы для снижения веса, очищения организма, лечения здоровья, укрепления иммунитета и других целей. Стоимость путевки зависит от сезона, продолжительности пребывания и набора лечебно-оздоровительных процедур. Хочешь отдохнуть на привлекательных условиях? Обрати внимание на специальные предложения комплекса, собранные на нашем сайте! Ищи лучшие купоны на скидку и промокоды «Аквалоо» за январь 2024 года, активируй их и экономь крупные суммы денег при оплате путешествия!

Подробнее Скрыть