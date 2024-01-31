24U – это эксклюзивное мобильное приложение для быстрой покупки напитков и закусок в вендинговых автоматах. Благодаря программе вы забудете о проблемах с разменом и сдачей: оплата производится со счета вашей банковской карты. Отсканируйте QR-код на торговом устройстве, оформите заказ с помощью своего смартфона и заберите выбранные товары. Все транзакции осуществляются по стандарту PCI DSS, поэтому вам не стоит беспокоиться о безопасности личных данных. Покупателям не приходится доплачивать за использование сервиса: какие-либо наценки на продукты отсутствуют. После установки фирменного приложения на свой гаджет вы можете активировать уникальные промокоды 24U за январь 2024 года. Наши купоны позволяют получать вкусные подарки и внушительные скидки на покупку напитков и снеков. Напоминаем, что все промокоды 24 U имеют ограниченный срок действия.

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