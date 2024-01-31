Промокоды «Мираж Синема»
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Отзывы покупателей
В кино хожу часто, в мираже всегда приятные цены, есть скидки для детей. Сеансов достаточное количество, есть из чего выбрать. Рекламы перед фильмами не очень много.
- Елена
- 11.04.2016
Я часто хожу в кино, люблю смотреть фильмы. Хожу в разные кинотеатры, в зависимости от планов и расписания, часто хожу в Мираж на Большом. Мне всё нравится: удобное расписание и много сеансов, есть разные закуски. Качество показа тоже хорошее. Плюс радуют всякие скидки. Только хотелось бы побольше удобных мест для отдыха в холле)
- Катерина22
- 27.09.2015
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