Scooter Sharing – сервис проката двухколесного транспорта. Скачай мобильное приложение, чтобы управлять арендой: искать свободные устройства на электронной карте, выбирать условия оплаты и получать статистику! Для пользования скутером достаточно добавить в профиль данные водительского удостоверения, паспорта и банковского счета. Компания берет на себя заботу о заправке техники бензином. В кофре находятся шлемы и другие необходимые аксессуары. Водителям доступна широкая зона поездок, а парковки есть во всех уголках города. Ты сможешь выбрать поминутный тариф или приобрести абонемент для частых перемещений по интересной цене. Обрати внимание на промокоды «Скутершеринг.РФ» («Скутер Шеринг») за апрель 2024 года, перечисленные на этой странице. Они дают право на получение хороших скидок и многочисленных бонусов. Выбери лучшие предложения и сэкономь крупную сумму денег!

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