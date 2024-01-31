Промокоды на скидку Motherbear.ru

Отзывы покупателей

Когда я нашла эту страничку с промокодами любимого Mothercare, сразу полезла на сайт за покупками. Прикупила летних обновок для моей малышки на вырост. Ещё мы обожаем косметику для купания Pigeon, а здесь она есть со скидками. Меня всё устраивает! Лилия Гареева

Лилия Гареева 15.02.2019

У меня в городе нет этого магазина, но часто у блогеров видела его рекламу. Как-то были с семьей в Петербурге и в торговом центре увидели вывеску, зашли. Нам много что понравилось, некоторых товаров вообще в нашем маленьком городе и не встретишь, а тут такой широкий выбор. Даже расстроились, что не можем постоянно в этом магазине закупаться. Но на Черную Пятницу увидела промокод на этот магазин, и честно, была поражена, что у них есть оказывается бесплатная доставка по всей России. Правда, конечно, от 1500 рублей, но это не так уж и много с учетом всех наших потребностей. Специальный промокод дал нам скидку на товары для детей. Я очень довольна! Елена

Елена 30.11.2017

Ура! Одела детей на зиму, и все благодаря Черной пятнице с ее скидками и промокодами. Совсем уже отчаялась по своему бюджету – в магазинах все дорого, одного ребенка с трудом оденешь. Добрые люди посоветовали этот сайт, теперь нет проблем – старшему куртка и обувка, младшему комбез и меховые сапожки. Как же нам повезло! Да и с качеством не обманули, слава богу, на детях не экономят. Все-все, больше никаких магазинов, только сюда, к акциям и скидкам. Анна

Анна 27.10.2017

С продукцией магазина Mothercare знакома не по наслышке). Часто заглядываю в этот магазинчик. Цены конечно не низкие, но за такое великолепное качество одежды весьма стоит того. Вещи приятные на ощуп, идеально садятся (размер в размер), выглядят очень эффектно и дорого. Мне проще заказывать через интернет, так что на сайте магазина я частый гость). Последнее что покупали, была весенняя ветровка моему пупсу, осталась очень довольна!) Так же купила на распродаже зимнюю курточку (заранее), тем более что скидка была больше чем в половину!) Оно того стоило. Буду покупать тут еще) Rossy

Rossy 22.04.2015