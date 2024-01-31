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Промокоды на скидку Motherbear.ru

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Отзывы покупателей

Когда я нашла эту страничку с промокодами любимого Mothercare, сразу полезла на сайт за покупками. Прикупила летних обновок для моей малышки на вырост. Ещё мы обожаем косметику для купания Pigeon, а здесь она есть со скидками. Меня всё устраивает!

  • Лилия Гареева
  • 15.02.2019

У меня в городе нет этого магазина, но часто у блогеров видела его рекламу. Как-то были с семьей в Петербурге и в торговом центре увидели вывеску, зашли. Нам много что понравилось, некоторых товаров вообще в нашем маленьком городе и не встретишь, а тут такой широкий выбор. Даже расстроились, что не можем постоянно в этом магазине закупаться. Но на Черную Пятницу увидела промокод на этот магазин, и честно, была поражена, что у них есть оказывается бесплатная доставка по всей России. Правда, конечно, от 1500 рублей, но это не так уж и много с учетом всех наших потребностей. Специальный промокод дал нам скидку на товары для детей. Я очень довольна!

  • Елена
  • 30.11.2017

Ура! Одела детей на зиму, и все благодаря Черной пятнице с ее скидками и промокодами. Совсем уже отчаялась по своему бюджету – в магазинах все дорого, одного ребенка с трудом оденешь. Добрые люди посоветовали этот сайт, теперь нет проблем – старшему куртка и обувка, младшему комбез и меховые сапожки. Как же нам повезло! Да и с качеством не обманули, слава богу, на детях не экономят. Все-все, больше никаких магазинов, только сюда, к акциям и скидкам.

  • Анна
  • 27.10.2017

С продукцией магазина Mothercare знакома не по наслышке). Часто заглядываю в этот магазинчик. Цены конечно не низкие, но за такое великолепное качество одежды весьма стоит того. Вещи приятные на ощуп, идеально садятся (размер в размер), выглядят очень эффектно и дорого. Мне проще заказывать через интернет, так что на сайте магазина я частый гость). Последнее что покупали, была весенняя ветровка моему пупсу, осталась очень довольна!) Так же купила на распродаже зимнюю курточку (заранее), тем более что скидка была больше чем в половину!) Оно того стоило. Буду покупать тут еще)

  • Rossy
  • 22.04.2015

Всегда умилялась проходя мимо этого магазина в торговых центрах). Там такие милые вещички, одно умиление! Моднячие такие) Когда выбирала сынуле бодики и верхную одежду в интернете, решила заглянуть на сайт Mothercare. К моему удивлению, цены на сайте чуть ниже чем в магазине, плюс огромное количество различных акций. В общем накупила я тут всякой всячины для своего малютки) Качеством осталась очень довольна! Так что заказывайте смело, не прогадаете) На сайте реально дешевле чем в магазине, да и ходить по магазину с коляской не очень то удобно, а тут зашел на сайт, положил в корзину все необходимое и через некоторое время товары уже у тебя дома!)

  • Алла
  • 16.03.2015
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