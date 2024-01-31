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Отзывы покупателей

Супер, турстраховка по коду sravni10 на любую компанию, и реально все сработало!

  • Ольга
  • 16.09.2020

Очень полезный сервис. Реально помогает людям найти самые выгодные условия. Нахожу в фильтре нужную услугу (например, кредитование или автострахование), уточняю данные, регион, сумму и срок. По этим параметрам выдаются все возможные результаты. Можно самому ознакомиться и выбрать подходящий банк. Тут еще можно получить скидку по промокоду у выбранного банка – это очень удобно, а главное быстро.

  • Валентин
  • 30.11.2018
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