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Мы держим маленький семейный хостел, сотрудников всего 3 человека. Ежедневную уборку делаем сами, а на генеральную раз в месяц приглашаем специалистов из Qlean. Девочки справляются быстро, после них всё блестит. Средства они используют только экологичные, без химических запахов. Пользуемся акцией по будням и экономим 10-20% на уборке. Всем советуем попробовать!
- Ольга и Анна
- 17.02.2019
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