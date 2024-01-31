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Акции и промокоды на скидку Qlean

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Отзывы покупателей

Мы держим маленький семейный хостел, сотрудников всего 3 человека. Ежедневную уборку делаем сами, а на генеральную раз в месяц приглашаем специалистов из Qlean. Девочки справляются быстро, после них всё блестит. Средства они используют только экологичные, без химических запахов. Пользуемся акцией по будням и экономим 10-20% на уборке. Всем советуем попробовать!

  • Ольга и Анна
  • 17.02.2019
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