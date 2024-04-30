Промокоды и акции «Халва»
Активные купоны и промокоды «Халва» апрель - май 2024
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Отзывы покупателей
Карту халва можно и без купонов получить, но я владелица карты халва и рада что она у меня есть. Из всех банков он для меня на первом месте)))
- Ольга
- 13.09.2019
Мне не верится, что я наконец-то оформила себе карту Халва, причем совершенно бесплатно! Подруга рассказала про купоны, я решила воспользоваться такой возможностью, испробовать промокод на оформление карты, и это реально сработало! С меня ни копейки не взяли, теперь буду пользоваться купонами чаще, прикольная штука.
- Ирина
- 15.03.2019
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