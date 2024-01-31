Онлайн-ресторан «Мука и Рис» готов порадовать вас вкусными свежеприготовленными блюдами разных кухонь мира. Легкие японские маки, запеченные и жареные роллы, острые суши, китайская лапша с пикантными соусами, итальянская пицца с аппетитной начинкой, сытные бургеры и хрустящий картофель фри – выбирайте любимое лакомство и заказывайте его с доставкой на дом! Чтобы покупать еду буквально в несколько кликов, установите фирменное мобильное приложение. Еще одна причина обратить внимание на кафе – постоянные акции и розыгрыши подарков. Уже сегодня вы можете полакомиться ресторанными блюдами с максимальной выгодой! Для этого нужно оформить онлайн-заказ и использовать действующие промокоды «Мука и Рис» за январь 2024 года в указанный срок. Внизу данной страницы представлены лучшие купоны для экономии ваших средств.

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