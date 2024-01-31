О магазине Finn Flare

Интернет-магазин Finn Flare предлагает клиентам стильную мужскую, женскую и детскую одежду и обувь популярного одноименного бренда. В каталоге онлайн-бутика представлены яркие и удобные модели в стиле casual. Компания, основанная в 1960 году, сразу же начала принимать участие в престижных международных выставках.

3 главных особенности бренда

Почему модники и модницы всё чаще обращают внимание на продукцию финской марки Finn Flare? У производителя есть масса достоинств.

Высокое качество изделий, подтвержденное различными наградами. В России бренд «Финн Флаер» дважды был удостоен премии «Товар Года». В 2017 году производитель стал лауреатом премии «Народная Марка». Элегантный и привлекательный дизайн в сочетании с комфортным кроем. С Finn Flare вам больше не придется выбирать между стилем и удобством: все изделия изготавливаются с учетом последних тенденций моды и пожеланий потребителей. Фирменный магазин порадует эргономичной одеждой и обувью для любой жизненной ситуации. Выгодные условия сотрудничества. В разделе Outlet («Распродажа») покупателей ожидают одежда и обувь из предыдущих коллекций, а скидка на них порой достигает 90% от изначальной стоимости. Кроме того, у каждого заказчика есть возможность присоединиться к программе лояльности. Совершите покупку на определенную сумму и станьте владельцем фирменной бонусной карты! Накапливайте на ней баллы и обменивайте их на скидку на последующие заказы.

В магазине «Финн Флаер» также можно использовать один из специальных промокодов, представленных на данной странице. По купону покупатели получают различные дополнительные привилегии: это может быть внушительная скидка или подарок.

Ассортимент финской марки Finn Flare

На страницах каталога вас ждут только трендовые товары.

Стильная одежда. Романтические платья и деловые костюмы, изысканные смокинги и эксклюзивные футболки, рваные джинсы и яркие свитшоты, кожаные куртки и меховые жилеты – выбирайте продукцию, которая вам по душе! В каталоге магазина также найдется одежда для сна и комфортное белье.

Школьная форма для девочек и мальчиков. Кто сказал, что одежда для занятий должна быть серой и скучной? Магазин Finn Flare поможет вам изменить мнение! На сайте можно совершить покупку элегантных моделей и для учеников младших классов, и для требовательных выпускников. Изделия великолепно сочетаются с разными моделями обуви.

Эксклюзивные аксессуары. «Фин Флаер» предлагает оригинальные головные уборы, теплые варежки и перчатки, дамские платки и солидные шарфы. Универсальные аксессуары подходят к деловому и повседневному образам.

Основной акцент магазин скандинавского бренда Finn Flare делает на продаже демисезонной и зимней продукции. В летние месяцы на теплые предметы гардероба вам обязательно будет предоставлена скидка. Периодически фирма выпускает ограниченные коллекции обуви.

Как сэкономить на покупках

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скидку на товары из определенных категорий;

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Для того чтобы активировать понравившийся промокод Finn Flare, необходимо положить выбранные товары в «Корзину» и перейти на страницу оформления заказа. Номер купона нужно ввести в соответствующей строке. Не забудьте нажать кнопку «Применить». Если вы воспользовались акцией в течение указанного срока, то магазин предоставит вам заявленный бонус. Обратите внимание: подарки и скидки по промокодам не суммируются с другими специальными предложениями от магазина «Финн Флаер». Не упустите возможность обновить гардероб с существенной выгодой! В этом вам поможет сайт promokodus.com: здесь размещаются все самые свежие промокоды.