Промокоды на скидку Finn Flare
Активные купоны и промокоды Finn Flare январь 2024
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Отзывы покупателей
Цены немного кусачие, но ассортимент - отличный! Именно в интернет-магазине, как и писали ниже. Доставка быстрая, в магазине можно всё померить и выбрать то, что подошло. Я обычно дожидаюсь распродаж, чтобы немного сэкономить, благо они тут довольно часто. Покупала куртки - лёгкую осеннюю и поплотнее, на зиму. Качество отличное, обе очень тёплые для своих условий, материал приятный.
- Марина
- 18.01.2018
Приятно порадовала Черная пятница! FINN FLARE – финская фирма, а поэтому всегда там покупаю зимние вещи, нравятся стиль и качество. А вот с их стоимостью мне всегда не везет. На ценниках часто высокие четырёхзначные, а то и пятизначные цифры! Но подделки покупать уже точно не буду – себе дороже. А обвал цен со скидками по промокоду по этой акции меня просто поразил – ну наконец-то дождалась, еще и осенью перед самыми холодами. Я купила ту куртку, о которой мечтала. Она действительно теплая и качественная! Теперь буду искать здесь акции, спасибо за такую задумку!
- Женька
- 27.11.2017
Заказывала, в основном, себе футболки и платья по скидкам и распродажам. В интернет-магазине ассортимент больше, чем в обычных магазинах. Цены для меня в магазине слишком высокие, но нравится качество товаров, ткань не растягивается, не линяет, приятная на ощупь. В общем ,для периодических зказов магазин хороший, но постоянно одеваться слишком дорого для меня=)
- Настасья
- 04.12.2015
Информация о магазине Finn Flare
О магазине Finn Flare
Интернет-магазин Finn Flare предлагает клиентам стильную мужскую, женскую и детскую одежду и обувь популярного одноименного бренда. В каталоге онлайн-бутика представлены яркие и удобные модели в стиле casual. Компания, основанная в 1960 году, сразу же начала принимать участие в престижных международных выставках.
3 главных особенности бренда
Почему модники и модницы всё чаще обращают внимание на продукцию финской марки Finn Flare? У производителя есть масса достоинств.
- Высокое качество изделий, подтвержденное различными наградами. В России бренд «Финн Флаер» дважды был удостоен премии «Товар Года». В 2017 году производитель стал лауреатом премии «Народная Марка».
- Элегантный и привлекательный дизайн в сочетании с комфортным кроем. С Finn Flare вам больше не придется выбирать между стилем и удобством: все изделия изготавливаются с учетом последних тенденций моды и пожеланий потребителей. Фирменный магазин порадует эргономичной одеждой и обувью для любой жизненной ситуации.
- Выгодные условия сотрудничества. В разделе Outlet («Распродажа») покупателей ожидают одежда и обувь из предыдущих коллекций, а скидка на них порой достигает 90% от изначальной стоимости. Кроме того, у каждого заказчика есть возможность присоединиться к программе лояльности. Совершите покупку на определенную сумму и станьте владельцем фирменной бонусной карты! Накапливайте на ней баллы и обменивайте их на скидку на последующие заказы.
В магазине «Финн Флаер» также можно использовать один из специальных промокодов, представленных на данной странице. По купону покупатели получают различные дополнительные привилегии: это может быть внушительная скидка или подарок.
Ассортимент финской марки Finn Flare
На страницах каталога вас ждут только трендовые товары.
- Стильная одежда. Романтические платья и деловые костюмы, изысканные смокинги и эксклюзивные футболки, рваные джинсы и яркие свитшоты, кожаные куртки и меховые жилеты – выбирайте продукцию, которая вам по душе! В каталоге магазина также найдется одежда для сна и комфортное белье.
- Школьная форма для девочек и мальчиков. Кто сказал, что одежда для занятий должна быть серой и скучной? Магазин Finn Flare поможет вам изменить мнение! На сайте можно совершить покупку элегантных моделей и для учеников младших классов, и для требовательных выпускников. Изделия великолепно сочетаются с разными моделями обуви.
- Эксклюзивные аксессуары. «Фин Флаер» предлагает оригинальные головные уборы, теплые варежки и перчатки, дамские платки и солидные шарфы. Универсальные аксессуары подходят к деловому и повседневному образам.
Основной акцент магазин скандинавского бренда Finn Flare делает на продаже демисезонной и зимней продукции. В летние месяцы на теплые предметы гардероба вам обязательно будет предоставлена скидка. Периодически фирма выпускает ограниченные коллекции обуви.
Как сэкономить на покупках
Сезонная распродажа – это не единственный способ заказать продукцию «Фин Флаер» со скидкой. Многие наши читатели уже успели активировать действующий промокод и насладиться экономичным шопингом в магазине. На сайте сервиса Promokodus вы найдете различные акции для «Финн Флаер»:
- скидку на товары из определенных категорий;
- промокод на бесплатную доставку;
- денежный бонус на покупку определенных позиций из каталога;
- промокод на подарок.
Для того чтобы активировать понравившийся промокод Finn Flare, необходимо положить выбранные товары в «Корзину» и перейти на страницу оформления заказа. Номер купона нужно ввести в соответствующей строке. Не забудьте нажать кнопку «Применить». Если вы воспользовались акцией в течение указанного срока, то магазин предоставит вам заявленный бонус. Обратите внимание: подарки и скидки по промокодам не суммируются с другими специальными предложениями от магазина «Финн Флаер». Не упустите возможность обновить гардероб с существенной выгодой! В этом вам поможет сайт promokodus.com: здесь размещаются все самые свежие промокоды.