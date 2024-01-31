Промокоды «ВашаКомната.рф»

Отзывы покупателей

Заказала диван в детскую комнату. Все этапы покупки сопровождаются менеджером. На выбор менеджер предложил несколько вариантов обивки различных цветов. Для меня очень важно, чтобы обивка была гипоаллергенная и прочная. Доставка сработала быстро. Доставщики имели при себе сдачу, что немаловажно. По качеству не подвели, смотрится диван отлично, ребенку удобно. Ида

Ида 01.06.2019

Я здесь заказывал стенку. Принимал доставку не сам – жена. Самостоятельно собрать не было возможности. А потому заказал сборку специалистам магазина. Со слов жены, на сборку ушло не больше часа. Но это не единственное, что мне здесь понравилось. Этот магазин также предоставляет гарантии качества на товар. Хорошо, что пока обращаться по этим вопросам не пришлось, но судя по отзывам, свои гарантийные обязательства они выполняют . ivn870

ivn870 11.05.2019

Перезвонили сразу, хотя заказ был сделан почти в 7 часов вечера в выходной день. Менеджер сразу предупредила, что заказов на выбранную модель кровати очень много и доставка возможна только через 3 недели, что меня в принципе устроило, т. к. матрас еще не был выбран. В результате так и получилось, за 3 дня до истечения срока, позвонили и мы договорились о доставке. В доме грузового лифта нет. Все детали кровати были внесены в квартиру упакованными и без повреждений. Комплектация полная. Сборщик вежливый, работал быстро и аккуратно, все за собой убрал. Нареканий к качеству кровати тоже пока нет, но и эксплуатируется она всего три дня. Сергей

Сергей 31.01.2019

Заказывали в магазине кухню. Общались с менеджером, очень приятная и разбирается в своей работе. Удалось заказать отличную кухню без многочисленных посещений магазина и быстро. Установщики тоже сработали отлично, очень быстро все сделали, подогнали идеально все. Отдельно хочу отметить качество материалов. Так что магазин более чем оправдал все ожидания, несмотря на немаленькую цену. Кстати, по выполнению заказа даже быстрее, чем в договоре было, все сделали. Anton Kabanov

Anton Kabanov 10.01.2019

Заказывал мебель в гостиную комнату. Выбирал разных производителей, разные серии мебели, но все очень гармонично совпадает. Нигде не мог подобрать себе нормальное сочетание, а заказывать в разных магазинах не хотелось, долго получалось ждать доставку. Здесь все с точностью до наоборот, доставка быстрая, цены низкие, и ассортимент позволяет заказать сразу нужную мебель и есть из чего выбрать. Timofeev

Timofeev 21.12.2018

Уже почти год покупаю в магазине, никогда не жаловался. на сайте представлена исчерпывающая информация о продаваемых товарах, всегда продавцы вежливы, доставка товара происходит оперативно. Максим

Максим 12.12.2018

Купил комод для обуви высотой почти на полтора м. Очень просторный оказался, места много, удобно хранить как уличную, так и домашнюю обувь. Сборка легкая, благо есть подробная инструкция. Все детали были на месте. Мебель качественная и прочная. Доставлена спустя пару дней. Александр

Александр 29.11.2018

Побоялась заказывать крупногабаритную мебель через интернет, поэтому посетила шоурум данного магазина на ул.Народного ополчения. Из того, что имелось в наличии выбрала шкаф-купе. Доставка была в позднее время, тихие и цивилизованные сотрудники все сделали грамотно, не разбудив спавшего ребенка и не потревожив соседей. Сборкой занимался муж сам, т. к. там ничего сложного, дверь привезли уже собранную, а корпус собрать - работы на 2 часа. Славный шкаф по очень заманчивой цене. Ксения Васильева

Ксения Васильева 29.11.2018

Покупала в этом интернет-магазине шкаф-купе. Очень понравился огромный выбор на сайте, удобно просматривать и выбирать. Нашла здесь то, что искала и по приемлемой для меня цене. Доставили в течение нескольких дней. Отличный, вместительный шкаф, то что я и хотела. Наташа Парамонова

Наташа Парамонова 19.11.2018

Все прошло нормально - оформил заказ на сайте, лагов не было... Ответный звонок произошел через минут 5-7. С доставкой казусов не было, надуть курьерская служба нас тоже не пыталась, сборщики с "лишними" деталями не оставили. Петр

Петр 17.11.2018

Сам прежде здесь ничего не покупал, зато мои знакомые уже делали здесь пару покупок. Вот недавно разговорились и речь зашла о магазинах, в которых можно купить недорогую, но нормальную мебель. Так о вас и узнал. Позже зашел на сайт и глянул ассортимент. Кое-что приглянулось, и я сделал свой первый заказ. Его привезли примерно недели через две... Стандартный такой срок, ни долго, ни быстро. Зато качество мебели превзошло все мои ожидания. Андрей

Андрей 04.11.2018

На сайте представлена нужная и грамотно оформленная информация, без всякой воды - кликаешь товар и видишь его габариты, варианты цветов и стоимость. Заказ оформил, менеджер сразу перезвонил, все, что нужно по заказу уточнил. Через четыре дня диван был у нас дома. Никаких хождений по магазинам и долгих путешествий на машине. Инструкция и схема сборки прилагается, собрал за полчаса. Родион

Родион 04.11.2018

Мне при обращении в магазин понравилось все. И внимательные вежливые сотрудники, и сравнительно невысокая цена в сравнении с другими магазинами. Индивидуальный подход, адекватные сотрудники доставки, ребята, которые собирают мебель, тоже очень хорошо работают. Я заказывал в большую комнату шкаф и секцию под книги. Все выполнено на высшем уровне, мебель встала идеально. Alexandr Smirnov

Alexandr Smirnov 17.10.2018

Работой магазина осталась довольна. Над сайтом, видно, долго трудились - красиво и информативно, мне было приятно бродить по каталогу, удобно выбирать мебель. Сразу указывают возможную доп. комплектацию, можно дать волю фантазии, благо вариантов комплектаций представлено очень много, на любой вкус. Купила кухню, мне понравился вариант - Кухня "Маша" ЛДСП 2,0м. Привезли. Мебель без сколов. Когда ещё соберусь прикупить что-то из мебели, сразу сюда, так как магазин проверенный и, как оказалось, надежный. Татьяна

Татьяна 10.10.2018

В магазине понравился большой выбор моделей шкафов. Заказали 2х-дверный Луиза (900х528х2200), как раз по размеру встал в нашей спальне. Мебель красивая и качественная (сборка отличная). К тому же, шкаф нам вышел с небольшой скидкой, которая как раз частично окупила сборку. В общем, не пожалели, что заказали здесь. Jushkova

Jushkova 30.09.2018

Заказывали стенку Денвер за 7 тысяч рублей с великолепной скидкой. Очень все понравилось. Прежде всего, я довольна качеством самой мебели, но и обслуживание хорошее: менеджеры охотно отвечают на вопросы и не боятся предложить свое решение. Да и ценник приятно порадовал. Афанасьева Елена

Афанасьева Елена 31.08.2018

Перед тем как наткнулась на магазин, обзвонила десяток других. Где-то предлагали странные способы оплаты (сначала положите деньги на карту, а потом мы привезём ваш товар), где-то даже не перезванивали после моего запроса, а где-то предлагали доставку через 2 месяца. В этот магазин я позвонила в пятницу днём, услышала всю необходимую информацию о цвете и комплектации интересующей меня прихожей, а получила во вторник. Отдельно хочу выделить сборку, так как большинство магазинов вообще её не осуществляет. Ольга

Ольга 29.08.2018

Заказывала стенку Марта-14 (венге). Заказ SP000038998. Консультация менеджера в момент оформления помогла определиться с конечным заказом. Сборщик сработал аккуратно и быстро (да и не очень дорого). Позже дозаказывала в квартиру кухонный уголок. Оперативно отзвонились/договорились, потом доставили. Цены на мебель определенно радуют. Виктория Садомова

Виктория Садомова 29.07.2018

Покупал комод 4 ящика (ЛДСП) (Венге/Белфорд) в этом магазине. Позвонил в магазин, консультант магазина принял заказ, рассказал все нюансы по доставке, сборке, не пытаясь уговорить на другую мебель, которая была бы подороже... Доставку оговорили, выбрали удобное для меня время. Позвонили около 15 часов и сказали, что подвезут в течение часа. Привезли, распаковали, показали. Через день собрали. По факту доволен работой как менеджеров магазина, так и отдела доставки. Зайцев-Сибиряк

Зайцев-Сибиряк 16.07.2018

Долго выбирал, подыскивал и нашел тут. Привезли в четверг. Как раз очень удачно и вовремя. У меня получилось организовать все так, чтобы был минимальный простой мебели в коробках. К вечеру было все собрано. Магазину спасибо за соблюдение договоренности по доставке. Maxim Baev

Maxim Baev 09.07.2018