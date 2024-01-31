Verona school – это самая известная и успешная школа моделей в Москве. К обучению приглашаются взрослые и дети, мужчины и женщины – здесь рады каждому новому ученику. Сильный преподавательский состав и погружение в условия реальной работы действительно творят чудеса. Пройди кастинг буквально за пару минут, заполнив анкету на сайте. Выбирай предметы сам, исходя из своих навыков или попроси подобрать программу профессионалов компании. Доступны фотопозирование и визаж, актерское мастерство, фитнес и диетология, танцы и дефиле. Группы открыты все дни недели, за время учебы нарабатывается портфолио при участии в кастингах агентств, а по окончании вручается диплом. Испытай полное преображение и получи возможность работать и сделать карьеру на модельном поприще или даже стать актером. Активируй промокоды Verona School за январь 2024 года для небольшого, но приятного подарка и вперед, покорять вершины.

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