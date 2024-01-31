Ресторан итальянской кухни Italiani готов накормить гостей блюдами по традиционным рецептам. Паста делается вручную из цельнозерновой муки высокого качества, а пицца готовится совсем как в Риме, когда тесто выдерживается 24 часа. Все продукты исключительно натурального происхождения для достижения аутентичного вкуса. Обязательно воспользуйся приятными акциями, предоставляемыми заведением. Вступай в программу лояльности и получай дополнительную выгоду. Одна из фишек «Италиани» – еда с растительным веганским фаршем. А еще ты будешь в восторге от конструктора пасты, где можно выбрать форму и начинку. Действуют разные способы оплаты, доставка прибудет в течение часа. Насладись классическими блюдами будто прямиком из самой Италии. Используй промокоды Italiani.rest («Итальяни») за январь 2024 года и получай снижение цены. Устрой себе праздник живота!

Подробнее Скрыть