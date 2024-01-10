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Промокоды Grow Food

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Отзывы покупателей

Недавно решил, что пора заняться спортом и привести свое тело в порядок. Но из-за недостатка знаний я понятия не имел - что и когда мне есть. На помощь мне пришел новый сервис Grow Food. Сделали абсолютно все: и калории посчитали, и меню составили, так еще и привезли готовенькое! Вкусно и быстро)

  • Михаил
  • 24.06.2017

Совмещать работу и зал очень трудно. А чтобы добиться результатов - необходим строгий режим! На готовку времени зачастую не бывает, если только в выходной день. Заказываю еду на этом сайте, всегда все вкусно и главное без заморочек!

  • Arnold
  • 13.12.2016
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