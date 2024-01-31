Интернет-магазин «Хофф» – это онлайн-гипермаркет мебели и товаров для дома, входит в одну из крупнейших торговых сетей России. Здесь можно купить продукцию популярных мировых брендов: Karcher, Luminarc, Impress, Opal. Товары российских производителей: «Сити», Askona, Berta, Dreamart и других. Ассортимент огромен, можно полностью обставить квартиру и загородный дом. Купить необходимые бытовые предметы и технику по доступным ценам.





Гипермаркет часто проводит акции, выпускает промокоды, дающие право на скидку в Hoff. Это позволяет приобретать товары с большей выгодой. На нашем сайте можно узнать обо всех проходящих акциях.

Ассортимент гипермаркета Hoff

Диваны и кресла: раскладывающиеся, прямые, угловые, кресла-кровати, кресла-качалки, пуфы и банкетки.

Кровати и матрасы: двуспальные, односпальные, с подъемным механизмом, в мягкой обивке, детские кроватки, для новорожденных, двухъярусные, кровати-чердаки.

Текстиль: постельное белье, пледы, одеяла, подушки, шторы, тюли, ковры, текстиль для кухни и ванной комнаты.

Шкафы и стеллажи: распашные, купе, гардеробные системы, угловые, навесные, книжные шкафы, полки, буфеты.

Кухонные гарнитуры: готовые, модульные, изготовленные на заказ, обеденные зоны, встраиваемая техника для кухни.

Освещение: потолочное, настенное, настольные лампы, торшеры, уличные светильники.

Посуда: для приготовления пищи и сервировки стола, кухонные аксессуары от овощечисток до хлебниц, весы и таймеры.

В гипермаркете Hoff есть офисная мебель, товары для дома и дачи, средства бытовой химии, мебель для ванной и многое другое. Все это можно заказать с доставкой на дом по значительной скидке, если использовать купон от «Хофф». Возьмите его на сайте promokodus.com и не переплачивайте.

Как покупать в «Хофф» со скидкой и по промокоду

Выбрать один из заканчивающийся товаров в разделе «Скидки». Можно сэкономить до 83% от стоимости.

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Гипермаркет регулярно проводит распродажи на отдельные категории товаров, предлагает бесплатную доставку при выполнении условий акции. Периодически выпускает купоны и промокоды от «Хофф» и производителей-партнеров. Они дают право на дополнительную скидку.

Как активировать купон и промокод

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Как оформить покупку в интернет-магазине «Хофф»

Выберите понравившиеся товары, положив их в виртуальную корзину. Если вы перешли в интернет-магазин по ссылки из купона, то значит, уже выбрали товары «Хофф» со скидкой.

Если для снижения цены нужен промокод, введите его при оформлении покупки в специальное поле, чтобы уменьшить стоимость.

Оставьте свои контактные данные: имя, фамилия, номер сотового телефона и адрес электронной почты.

Выберите адрес доставки и способ оплаты.

Проверьте, засчиталась ли скидка и нажмите на кнопку «Подтвердить заказ».

Способы оплаты и доставки

Заплатить за товар можно при его получении наличными или банковской картой. В интернет-магазине картами Visa, Mastercard, МИР, «Халва». Держатели дебетовых карт Сбербанка могут купить товары в рассрочку, оформив кредит без первоначального взноса. Для юридических лиц предусмотрен безналичный платеж с возможностью выставления счета.





Забрать заказ можно самостоятельно из ближайшего магазина или пункта выдачи: OZON, «Пятерочка», «Связной», в отделении Почты России. Через сторонние транспортные компании и службу доставки интернет-магазина. О доступных вариантах вы узнаете при оформлении заказа, указав свой адрес.