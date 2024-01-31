Сеть ресторанов Lambic предлагает широкий ассортимент фирменных блюд с доставкой до двери. В меню есть свиные ребрышки, бургеры с котлетой из мраморной говядины, поке, шницели и многое другое. Каталог включает в себя бельгийские вафли, супы, пиццу, разнообразные закуски, гарниры, свежевыжатые соки и лимонады. На сайте ты сможешь заказать сытный бизнес-ланч или приобрести подарочный сертификат нужного номинала. Курьер компании привезет еду сразу после ее приготовления или к определенному времени. Все детали, связанные с оформлением и получением покупки, можно уточнить у менеджера по телефону горячей линии. Действующие акции сети помогут сэкономить ощутимую сумму денег при оплате счета. У нас представлены все свежие промокоды и купоны Lambic («Ламбик») за январь 2024 года! Выбирай подходящие предложения, активируй их при подаче заявки и получи крупную скидку или бонус!

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