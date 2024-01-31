Промокоды «Активный Гражданин»
Активные купоны и промокоды «Активный Гражданин» январь 2024
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Отзывы покупателей
Поделюсь своим мнением насчет данного проекта, о котором я узнал случайно. Данный помогает выразить свою гражданскую позицию и направлен на улучшение обстановку в городе. Очень полезная программа для тех кому не все ровно, а еще можно получить подарки за активность.
- Роман
- 28.06.2017
Давно являюсь пользователем этого проекта и вполне доволен. За баллы ходили с семьей в музеи, пополнял карту "ТРОЙКА", недавно решил взять монопод. На удивление в отличие от магазинных экземпляров он "захотел" - таки работать с "ЛЮМИЕЙ 735". Жена довольна. Давно хотела селфи-палку. Спасибо Активному Гражданину! Так держать.
- Константин
- 23.06.2017
Хорошее приложение. Я с удовольствием высказываю свое мнение и очень рада, что могу принять активное участие в жизни города. Приятно знать, что к мнению горожан прислушиваются. Результаты не исчезают в неизвестном направлении, а отображаются в приложении и на сайте. Я рада, что у людей есть возможность повлиять на какие-либо решения. Очень удобно, что кроме официального сайта есть мобильное приложение. Можно сделать полезное дело, пока стоишь в очереди или едешь в метро. На бонусы можно получить разные вещи, вроде обложек для паспорта, толстовок, кружек. Но меня больше интересуют билеты в музеи. Их тоже можно получить за бонусы. Единственный минус - их тяжело достать сразу, видимо на них много желающих.
- Соколова Дарья
- 08.12.2015
Я увидела это приложение случайно в плеймаркете, заинтересовало это приложение своей новизной и возможностью поотвечать на вопросы и тем самым поучаствовать в жизни города. При регистрации ввела свои данные, так что теперь меня постоянно оповещают обо всем, что происходит в непосредственной близости от моего микрорайона. Вопросы, конечно, не затрагивают серьезные политические темы, а касаются социальной сферы - благоустройства территорий, работы учреждений и проч.,то есть того, что находится, как раз, вокруг нас сами, и это важно. Бонусы можно получить, участвуя в голосованиях, а также просто за ежедневное посещение приложения, а потом обменять на поощрительные призы. В общем рекомендую это приложение, потому что вы будете в курсе изменений в городе и, к тому же, получите за это приятные бонусы;)).
- Кристина
- 28.10.2015