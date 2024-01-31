Промокоды «Активный Гражданин»

Отзывы покупателей

Поделюсь своим мнением насчет данного проекта, о котором я узнал случайно. Данный помогает выразить свою гражданскую позицию и направлен на улучшение обстановку в городе. Очень полезная программа для тех кому не все ровно, а еще можно получить подарки за активность. Роман

Роман 28.06.2017

Давно являюсь пользователем этого проекта и вполне доволен. За баллы ходили с семьей в музеи, пополнял карту "ТРОЙКА", недавно решил взять монопод. На удивление в отличие от магазинных экземпляров он "захотел" - таки работать с "ЛЮМИЕЙ 735". Жена довольна. Давно хотела селфи-палку. Спасибо Активному Гражданину! Так держать. Константин

Константин 23.06.2017

Хорошее приложение. Я с удовольствием высказываю свое мнение и очень рада, что могу принять активное участие в жизни города. Приятно знать, что к мнению горожан прислушиваются. Результаты не исчезают в неизвестном направлении, а отображаются в приложении и на сайте. Я рада, что у людей есть возможность повлиять на какие-либо решения. Очень удобно, что кроме официального сайта есть мобильное приложение. Можно сделать полезное дело, пока стоишь в очереди или едешь в метро. На бонусы можно получить разные вещи, вроде обложек для паспорта, толстовок, кружек. Но меня больше интересуют билеты в музеи. Их тоже можно получить за бонусы. Единственный минус - их тяжело достать сразу, видимо на них много желающих. Соколова Дарья

Соколова Дарья 08.12.2015