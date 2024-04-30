«Сушинка» – это суши-бар с доставкой японских деликатесов в Тюмени. В меню представлено более 100 позиций на любой кошелек. Ты можешь выбрать из классических роллов, таких как «Филадельфия» и «Калифорния», либо из более оригинальных сладких роллов «Экзотик» и «Тропик». Повара готовят только из свежих и качественных продуктов, каждый ингредиент проходит проверку перед приготовлением. В каталоге широкий ассортимент еды на любой вкус, а также гибкая система скидок и различные акции. Произвести оплату можно удобным тебе способом: картой онлайн или наличными курьеру. Воспользуйся выгодным предложением, используя промокоды «Сушинка» за апрель - май 2024 года и бери побольше, чтобы насладиться обедом, ужином полноценно! Каждый обязательно найдет что-то для себя, а цены на любимую продукцию приятно удивят! Закажи пиццу, роллы сегодня и наслаждайся трапезой в кругу близких!

Подробнее Скрыть