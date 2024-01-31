Банк «Норвик» оказывает финансовые услуги частным лицам и предприятиям. Приоритетное направление деятельности компании – кредитование под залог недвижимого имущества. Клиенты организации также могут обратиться за реструктуризацией долга, открыть срочный вклад или оформить именную карту для безналичных расчетов. Доступно дистанционное обслуживание при условии подключения интернет-банкинга. Специалисты контактного центра оперативно отвечают на любые вопросы. Благодаря действующим акциям ты легко сэкономишь на оплате сервиса или получишь другие приятные привилегии. Мы нашли для тебя информацию обо всех специальных предложениях банка! На этой странице перечислены все свежие промокоды «Норвик» за январь 2024 года. В списке постоянно появляются новые актуальные новинки. Выбери оптимальный вариант, активируй его и обеспечь себе максимальную выгоду!

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