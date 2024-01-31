Уютный отель Country Resort находится в живописном месте, недалеко от столицы. Гостиничные номера размещаются в жилых зданиях, которые напоминают комфортабельные дачи. Вы наверняка будете в восторге от восхитительных условий для непринужденного отдыха. Современный SPA-центр, большой выбор ресторанов и баров, наличие собственного зоопарка и детского городка, широкие возможности для поклонников различных видов спорта – основные преимущества гостиницы. Здесь также можно организовать банкет или корпоратив. Купоны Country Resort позволят вам наслаждаться незабываемым отдыхом и ни в чем себе не отказывать! Прямо сейчас вы сможете ощутимо сэкономить на услугах подмосковного комплекса. Просто выберите подходящие купоны «Кантри Резорт» за январь 2024 года и активируйте их в течение указанного периода.

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