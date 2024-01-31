Fairy Awaken – захватывающая ролевая игра для любителей открытых миров. Приготовься к грандиозным битвам с соперниками на виртуальной арене, знакомствам с единомышленниками и другим увлекательным занятиям! Занимайся строительством фермы, заводи близких друзей и семью, собирай коллекцию милых питомцев или выбирай другие активности! Создавай персонажа и наделяй его нужными качествами! Тебя ждут разнообразные локации и встречи с могущественными врагами. Присоединяйся к действующим альянсам, организуй свой клан, изучай китайскую мифологию и наслаждайся современной трехмерной графикой мобильного приложения! Хочешь активировать дополнительные бонусы во время игры? Мы приготовили для тебя список актуальных промокодов и кодов Fairy Awaken за январь 2024 года! Следи за специальными предложениями разработчика, ищи на нашем сайте подходящие варианты и получай приятные преимущества!

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