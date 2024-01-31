В интернет-магазине Sibdroid вы найдете смартфоны и другую технику ведущих китайских производителей, таких как Xiaomi, Doogee, Meizu, OnePlus, ZTE, Nomu и BlackView. Здесь также представлен большой выбор аксессуаров: от защитных стекол и чехлов до фитнес-браслетов и очков виртуальной реальности. Для удобства покупателей «Сибдроид» принимает к оплате наличные и банковские карты. Заказчики из г. Новосибирска могут самостоятельно забрать покупки в одном из офисов магазина или воспользоваться услугами курьерской службы. Во многие города доставка товаров осуществляется «Почтой России» и другими транспортными компаниями. Чтобы не переплачивать за цифровую технику, предлагаем вам применять купоны Sibdroid («Сибдроид») за январь 2024 года. С ними вы всегда сможете покупать телефоны, планшеты, видеокамеры и аксессуары с привлекательными скидками.

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