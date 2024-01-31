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Промокоды Mobile-Rooms.ru

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Покупал 7 айфон, было сомнение в оригинальности, т к цена низкая, когда получил телефон сомнения развеялись - товар новый, качественный, без дефектов :) Менеджер на пункте выдачи помог активировать и вставить сим карту, грамотно проконсультировал по пользованию + выдал полноценную гарантию. Хотелось бы чтобы оплата в магазине была не только наличными, а то на дорогостоящие покупки не очень комфортно носить в кармане деньги)

  • Евгений
  • 21.06.2017
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