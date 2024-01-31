Промокоды Mobile-Rooms.ru
Активные купоны и промокоды Mobile-Rooms.ru январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на Mobile-Rooms.ru
Не нашел промокод?Получить первым
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Покупал 7 айфон, было сомнение в оригинальности, т к цена низкая, когда получил телефон сомнения развеялись - товар новый, качественный, без дефектов :) Менеджер на пункте выдачи помог активировать и вставить сим карту, грамотно проконсультировал по пользованию + выдал полноценную гарантию. Хотелось бы чтобы оплата в магазине была не только наличными, а то на дорогостоящие покупки не очень комфортно носить в кармане деньги)
- Евгений
- 21.06.2017
Добавить отзыв