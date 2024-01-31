Промокоды «Оллис»
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Отзывы покупателей
Вполне себе неплохая пицца. Вау эффекта не производит, но это же пицца. Обслуживание хорошее, доставляют быстро. В целом, нормальная пиццерия. Не лучше и не хуже прочих.
- Анна
- 28.07.2016
Несколько раз заказывала доставку в Оллисе, пицца как пицца. Не самая вкусная, но вполне нормальная. Доставляют вовремя, цены нормальные.
- Елена
- 11.04.2016
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