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Промокоды «Оллис»

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Отзывы покупателей

Вполне себе неплохая пицца. Вау эффекта не производит, но это же пицца. Обслуживание хорошее, доставляют быстро. В целом, нормальная пиццерия. Не лучше и не хуже прочих.

  • Анна
  • 28.07.2016

Несколько раз заказывала доставку в Оллисе, пицца как пицца. Не самая вкусная, но вполне нормальная. Доставляют вовремя, цены нормальные.

  • Елена
  • 11.04.2016
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