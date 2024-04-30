Ассортимент интернет-магазина

Телескопы рефракторы и зеркально-линзовые модели, предназначенные для наблюдения за Солнцем, наземными объектами, планетами солнечной системы и объектами дальнего космоса.

рефракторы и зеркально-линзовые модели, предназначенные для наблюдения за Солнцем, наземными объектами, планетами солнечной системы и объектами дальнего космоса. Микроскопы для детей, школьников, для лабораторных и прикладных работ. В каталоге есть модели с увеличением до 1280х и выше, оптические, цифровые, стереоскопические микроскопы.

для детей, школьников, для лабораторных и прикладных работ. В каталоге есть модели с увеличением до 1280х и выше, оптические, цифровые, стереоскопические микроскопы. Бинокли для туристов, театралов, моряков, охотников, военных, работников полевых станций наблюдения и модели для астрономических исследований.

для туристов, театралов, моряков, охотников, военных, работников полевых станций наблюдения и модели для астрономических исследований. Зрительные трубы для детей, для туризма, охоты, спорта и стационарных наблюдений, с функцией влагозащиты, зумом, встроенной цифровой камерой для фотосъемки.

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Как оформить покупку в «Четыре глаза» со скидкой

Интернет-магазин «Четыре глаза» предлагает большой выбор оптических приборов: от детских моделей до профессиональных устройств. Эти товары позволяют приоткрыть занавес макро и микромира. В магазине можно приобрести устройство ночного видения, прицелы для работы и хобби, сделать отличный подарок близкому человеку. Клиентам из Москвы и Санкт-Петербурга доступна курьерская доставка. Жители регионов могут получить свой заказ в отделении Почты России, службой СДЭК, DHL и другими транспортными компаниями. Заплатить за заказ можно наличными, банковской картой, банковским переводом. Для юридических лиц предусмотрен безналичный расчет. Чтобы покупка была выгодной используйте купоны и промокоды от магазина «Четыре глаза».В каталоге также представлен большой выбор луп от домашних для чтения и шитья до профессиональных измерительных, криминалистических. Есть все необходимые аксессуары: средства для чистки оптики, наборы для опытов, сумки, чехлы, запчасти, обучающая литература и многое другое. Чем качественнее и мощнее прибор, тем выше на него цена. Хочешь покупать только лучшую оптику, но по более низкой цене – используй код на скидку от «Четыре глаза».. Всем новым клиентам интернет-магазин предлагает скидку в 300 рублей на первый заказ за подписку на рассылку.. Одновременно проходит несколько акций. Среди них подарки при покупке телескопа, цифрового микроскопа и других товаров. Распродажа выставочных образцов. Обмен старой техники на новую со скидкой в 15%.. Переходя на карточку товара, проверь не изменится ли цена при покупке двух вещей. Например, микроскоп вместе с телескопом обойдутся на 15% дешевле, чем по отдельности.. Если ты гражданин РФ старше 18 лет с постоянным источником дохода, подай заявку через магазин «Четыре глаза» в сервис PayLate. После ее одобрения ты сможешь купить в рассрочку товары на сумму до 150 000 рублей с беспроцентным льготным периодом в 30 дней.. Найди на сайте promokodus.com подходящий купон или промокод от «Четыре глаза». Используй его при оплате в интернет-магазине, снижай стоимость покупки.На сайте promokodus.com представлены действующие купоны и промокоды. Одни дают фиксированную скидку в рублях, другие в процентах от стоимости товара. Последний вариант выгоден при дорогой покупке. Для одного заказа можно применить только один промокод, поэтому подбери тот, что дает большую скидку.Нажми на кнопку «Открыть купон». Прочти условия акции, если все устраивает, переходи на открывшуюся страницу интернет-магазина с распродажей.Нажми на кнопку «Показать код». Познакомься с условиями использования промокода и скопируй его. Он пригодится в дальнейшем, когда ты будешь оформлять заказ.‎ ‎Когда все товары выбраны и ты перешел на страницу виртуальной корзины, используй код, скопированный с promokodus.com. Его необходимо вставить в специальное поле и активировать кнопкой «Применить». Это уменьшит итоговую стоимость заказа, после чего можно продолжить оформление.Количество использований одного промокода от магазина «Четыре глаза» неограниченно. Поэтому ты можешь поделиться скидкой с друзьями. Пока купоны и коды есть на сайте – они актуальны, для каждого из них указан срок действия. Вступай в наши группы во Вконтакте, Телеграм и Тикток. Подпишись на нашу рассылку, чтобы в числе первых узнавать о новых акциях и распродажах.