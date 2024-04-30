Коды и купоны на скидку «4 глаза»
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Отзывы покупателей
Покупкой в данном магазине довольна, быстро, качественно, без нареканий.
- Инга
- 18.08.2021
Помогли с подбором телескопа для руководителя, подобрали по бюджету и необходимым параметрам. Спасибо, мы очень довольны, побольше Вам клиентов!
- Иван
- 28.04.2021
Всем довольна, начиная от оформления заказа, до его получения, вежливый и грамотный персонал, быстрая доставка.
- Ольга
- 26.03.2021
Приобретали ранее в этом магазине микроскоп. Теперь решились на покупку телескопа. Консультанты помогли подобрать подходящую по бюджету модель, а также дали дельные советы по настройке. Сам телескоп очень понравился, почти вся семья втянулась в астрономические наблюдения. Спасибо магазину за возможность стать чуточку ближе к звездам)))
- Jane
- 06.03.2020
Заказывали для ребенка школьный микроскоп. Глаза разбежались при посещении сайта, поэтому обратились к менеджерам за советом. Приятный молодой человек терпеливо и понятно отвечал на все вопросы. В итоге подобрали качественный школьный микроскоп, в подарок к заказу также получили яркую книгу про микромир. Ребенок очень доволен и с удовольствием изучает окружающий мир. Качеством обслуживания и доставки я довольна, буду обращаться в этот магазин в дальнейшем.
- Irina
- 27.12.2019
Заказывал другу в подарок бинокль. Очень порадовал ассортимент на сайте магазина: можно подобрать модель на любой вкус и кошелек. Был приятно удивлен, когда получил в качестве подарка к заказу компактный туристический бинокль приличного качества. Что могу сказать: однозначно буду заказывать в этом магазине еще - понравились и цены, и выбор, и скорость доставки.
- Nikita
- 01.11.2019
Отличный сайт, с большим выбором товара и множеством акций и распродаж. Я уже давно присматривал себе дорогой телескоп Скайвотчер, и тут меня порадовала акция со скидкой 20% и справочник астронома в подарок! Не все сайты с оригинальной продукцией позволяют себе такие подарки. Давно мечтал о такой вещи!
- Валерий
- 01.08.2018
Отличный магазин для любителей оптики и астрономии! Очень много интересного и полезного. Сервисом и качеством обслуживания вполне доволен. Ассортимент тоже очень радует. Процветания и успехов вам!
- Виктор Михайлович
- 11.11.2016
Хороший и большой выбор товаров, а также много акций что безусловно очень привелекает. Купила микроскоп для домашенго использвония, а также набор микропрепаратов со скидкой 15% по акции. Спасибо за чудесный акции)
- Екатерина
- 29.04.2016
Покупала мужу бинокль, все четко, хорошо, быстро отзвонились, привезли на следующий день. Была акция покупаешь один бинокль, второй в подарок, получилось что один подарила сыну, второй мужу.
- Мария
- 20.02.2016
Хороший выбор на сайте, магазин специфический, таких не очень много и этот предлагает хороший сервис. При заказе все, как положено. Заказывала микроскоп для сына с доставкой, к нему еще набор для исследований, все было оперативно, указанный товар был в наличии, никаких накладок. Все упакованно хорошо, что бы не разбилось. Надеюсь, если буду еще заказывать, то сервис будет такой же хороший.
- С. Ирина
- 21.05.2015
Информация о магазине «Четыре глаза»
Ассортимент интернет-магазина
- Телескопы рефракторы и зеркально-линзовые модели, предназначенные для наблюдения за Солнцем, наземными объектами, планетами солнечной системы и объектами дальнего космоса.
- Микроскопы для детей, школьников, для лабораторных и прикладных работ. В каталоге есть модели с увеличением до 1280х и выше, оптические, цифровые, стереоскопические микроскопы.
- Бинокли для туристов, театралов, моряков, охотников, военных, работников полевых станций наблюдения и модели для астрономических исследований.
- Зрительные трубы для детей, для туризма, охоты, спорта и стационарных наблюдений, с функцией влагозащиты, зумом, встроенной цифровой камерой для фотосъемки.
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