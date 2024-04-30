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Коды и купоны на скидку «4 глаза»

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Отзывы покупателей

Покупкой в данном магазине довольна, быстро, качественно, без нареканий.

  • Инга
  • 18.08.2021

Помогли с подбором телескопа для руководителя, подобрали по бюджету и необходимым параметрам. Спасибо, мы очень довольны, побольше Вам клиентов!

  • Иван
  • 28.04.2021

Всем довольна, начиная от оформления заказа, до его получения, вежливый и грамотный персонал, быстрая доставка.

  • Ольга
  • 26.03.2021

Приобретали ранее в этом магазине микроскоп. Теперь решились на покупку телескопа. Консультанты помогли подобрать подходящую по бюджету модель, а также дали дельные советы по настройке. Сам телескоп очень понравился, почти вся семья втянулась в астрономические наблюдения. Спасибо магазину за возможность стать чуточку ближе к звездам)))

  • Jane
  • 06.03.2020

Заказывали для ребенка школьный микроскоп. Глаза разбежались при посещении сайта, поэтому обратились к менеджерам за советом. Приятный молодой человек терпеливо и понятно отвечал на все вопросы. В итоге подобрали качественный школьный микроскоп, в подарок к заказу также получили яркую книгу про микромир. Ребенок очень доволен и с удовольствием изучает окружающий мир. Качеством обслуживания и доставки я довольна, буду обращаться в этот магазин в дальнейшем.

  • Irina
  • 27.12.2019

Заказывал другу в подарок бинокль. Очень порадовал ассортимент на сайте магазина: можно подобрать модель на любой вкус и кошелек. Был приятно удивлен, когда получил в качестве подарка к заказу компактный туристический бинокль приличного качества. Что могу сказать: однозначно буду заказывать в этом магазине еще - понравились и цены, и выбор, и скорость доставки.

  • Nikita
  • 01.11.2019

Отличный сайт, с большим выбором товара и множеством акций и распродаж. Я уже давно присматривал себе дорогой телескоп Скайвотчер, и тут меня порадовала акция со скидкой 20% и справочник астронома в подарок! Не все сайты с оригинальной продукцией позволяют себе такие подарки. Давно мечтал о такой вещи!

  • Валерий
  • 01.08.2018

Отличный магазин для любителей оптики и астрономии! Очень много интересного и полезного. Сервисом и качеством обслуживания вполне доволен. Ассортимент тоже очень радует. Процветания и успехов вам!

  • Виктор Михайлович
  • 11.11.2016

Хороший и большой выбор товаров, а также много акций что безусловно очень привелекает. Купила микроскоп для домашенго использвония, а также набор микропрепаратов со скидкой 15% по акции. Спасибо за чудесный акции)

  • Екатерина
  • 29.04.2016

Покупала мужу бинокль, все четко, хорошо, быстро отзвонились, привезли на следующий день. Была акция покупаешь один бинокль, второй в подарок, получилось что один подарила сыну, второй мужу.

  • Мария
  • 20.02.2016

Хороший выбор на сайте, магазин специфический, таких не очень много и этот предлагает хороший сервис. При заказе все, как положено. Заказывала микроскоп для сына с доставкой, к нему еще набор для исследований, все было оперативно, указанный товар был в наличии, никаких накладок. Все упакованно хорошо, что бы не разбилось. Надеюсь, если буду еще заказывать, то сервис будет такой же хороший.

  • С. Ирина
  • 21.05.2015
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Информация о магазине «Четыре глаза»

Интернет-магазин «Четыре глаза» предлагает большой выбор оптических приборов: от детских моделей до профессиональных устройств. Эти товары позволяют приоткрыть занавес макро и микромира. В магазине можно приобрести устройство ночного видения, прицелы для работы и хобби, сделать отличный подарок близкому человеку. Клиентам из Москвы и Санкт-Петербурга доступна курьерская доставка. Жители регионов могут получить свой заказ в отделении Почты России, службой СДЭК, DHL и другими транспортными компаниями. Заплатить за заказ можно наличными, банковской картой, банковским переводом. Для юридических лиц предусмотрен безналичный расчет. Чтобы покупка была выгодной используйте купоны и промокоды от магазина «Четыре глаза».

Ассортимент интернет-магазина

  • Телескопы рефракторы и зеркально-линзовые модели, предназначенные для наблюдения за Солнцем, наземными объектами, планетами солнечной системы и объектами дальнего космоса.
  • Микроскопы для детей, школьников, для лабораторных и прикладных работ. В каталоге есть модели с увеличением до 1280х и выше, оптические, цифровые, стереоскопические микроскопы.
  • Бинокли для туристов, театралов, моряков, охотников, военных, работников полевых станций наблюдения и модели для астрономических исследований.
  • Зрительные трубы для детей, для туризма, охоты, спорта и стационарных наблюдений, с функцией влагозащиты, зумом, встроенной цифровой камерой для фотосъемки.
В каталоге также представлен большой выбор луп от домашних для чтения и шитья до профессиональных измерительных, криминалистических. Есть все необходимые аксессуары: средства для чистки оптики, наборы для опытов, сумки, чехлы, запчасти, обучающая литература и многое другое. Чем качественнее и мощнее прибор, тем выше на него цена. Хочешь покупать только лучшую оптику, но по более низкой цене – используй код на скидку от «Четыре глаза».

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Как активировать купон

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Нажми на кнопку «Открыть купон». Прочти условия акции, если все устраивает, переходи на открывшуюся страницу интернет-магазина с распродажей.

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Как оформить покупку в «Четыре глаза» со скидкой

Когда все товары выбраны и ты перешел на страницу виртуальной корзины, используй код, скопированный с promokodus.com. Его необходимо вставить в специальное поле и активировать кнопкой «Применить». Это уменьшит итоговую стоимость заказа, после чего можно продолжить оформление.

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