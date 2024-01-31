«Дон пицца» предлагает покупателям популярные блюда мировой кухни, в том числе хрустящую фокаччу, салаты с овощами, курицей и креветками, кесадилью, панини, сэндвичи и бургеры. В ассортименте есть крылышки, картофельные дольки, ржаные гренки и другие сытные закуски. Меню также включает в себя хотбоксы, разнообразные соусы и напитки. Ты сможешь заказать еду по телефону, в мобильном приложении или через онлайн-форму на сайте. Среднее время доставки покупки составляет один час. Допускается расчет электронными деньгами и по терминалу. Подарки для определенных категорий клиентов и другие специальные предложения продавца обеспечат ощутимую выгоду! Хочешь оформить заявку на оптимальных условиях? У нас собраны все промокоды «Дон пицца» за январь 2024 года. Обрати внимание: некоторые акции имеют ограничение по сроку активации. Выбери самый привлекательный вариант и получи скидку или бонус!

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