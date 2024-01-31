На сайте divo-ostrov.ru можно приобрести билеты в популярный развлекательный комплекс для всей семьи. Парк удивит гостей живописными видами и оригинальными аттракционами на любой вкус. Классические карусели, сногсшибательные американские горки, большие автодромы, детские батуты, колесо обозрения – здесь тебе точно не будет скучно! Благодаря использованию резинового покрытия территория парка абсолютно безопасна для посетителей: риск случайного травмирования отсутствует. Гостям непременно понравятся разнообразные кафе, в которых подаются вкусные блюда для взрослых и детей. Чтобы побаловать себя и близких великолепным отдыхом без больших затрат, просто активируй купоны на скидку «Диво Остров» за январь 2024 года при заказе билетов. Помни, что промокоды действительны только в течение указанного срока.

Подробнее Скрыть