Сервис Eat Market позволит приобретать готовые блюда из разных ресторанов в одном месте и заказывать курьера на дом в г. Москве, г. Иркутске и других городах России. Не трать свое время на поиск, просто добавь любимые блюда отовсюду и организуй себе лучший ужин. В ассортименте можно найти паназиатскую, итальянскую, европейскую и другие кухни. Миксуй бургеры, роллы, хинкали и борщ с легкостью. Скачивай мобильное приложение и получи дополнительную выгоду. Также бонусная программа лояльности позволяет клиентам получать кешбэк с каждой покупки и оплачивать баллами до половины суммы. Помимо доставки на дом действует удобный заказ до столика на самом фудкорте и самовывоз. Еда из любого фудхолла сети по стране теперь доступна в пару кликов. Забудь о готовке и набирай полную «Корзину» вкуснятины, а наши промокоды Eat Market за январь - февраль 2024 года организуют тебе вкусную скидку и прекрасное настроение.

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