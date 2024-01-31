Купоны и промокоды Jivo
Активные купоны и промокоды Jivo январь 2024
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Отзывы покупателей
Сервис Jivosite давно уже привлек мое внимание, а недавно я решил воспользоваться их услугами, ведь клиентов много не бывает. По промокоду получил скидку 30% на покупку лицензии на полгода. Клиентов и правда прибавилось, сам сервис удобный. Рекомендую.
- Иван
- 01.04.2019
Удобный сервис по разумной цене. Тестовый пакет отлично зарекомендовал себя, после его окончания купила лицензию со скидкой по коду сразу на год вперёд. Удобно, что звонки соединили с чатом, это намного упрощает работу с клиентом. Советую всем, кто занимается продажей товаров и услуг онлайн.
- Василиса П.
- 11.03.2019
Очень полезная штуковина. Раньше делала рассылку вручную, но, конечно, отследить всех клиентов невозможно, да и приходится связываться с колл-центрами, а это не очень надежно и затратно. На этом сайте есть промокод для пробного периода профессиональной версии. Протестировала полный пакет, теперь хочу взять его для постоянной работы.
- Карина Алексеевна
- 30.11.2018
Удобный сервис. Присматривался к ним некоторое время, по соотношению цены и качества этот самый лучший. Подписка стоит адекватно вполне. Ставится и настраивается все легко и быстро. Пока все устраивает, посмотрим как дальше будет.
- ArchAngel
- 14.12.2015
Больше всего меня зацепил очень классный дизайн. Он очень простой и удобный в использовании. Все визуализировано, есть возможность увидеть сразу то, как в будущем это будет выглядеть на странице. Все настройки делаются пользователем - можно самому выбрать шрифт, его размер, цвета, надписи,тени и проч. Понравилась также хорошая отзывчивая служба поддержки, оперативно отвечают на вопросы и предложения.
- Павел
- 16.10.2015