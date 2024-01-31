Купоны и промокоды Jivo

Отзывы покупателей

Сервис Jivosite давно уже привлек мое внимание, а недавно я решил воспользоваться их услугами, ведь клиентов много не бывает. По промокоду получил скидку 30% на покупку лицензии на полгода. Клиентов и правда прибавилось, сам сервис удобный. Рекомендую. Иван

Иван 01.04.2019

Удобный сервис по разумной цене. Тестовый пакет отлично зарекомендовал себя, после его окончания купила лицензию со скидкой по коду сразу на год вперёд. Удобно, что звонки соединили с чатом, это намного упрощает работу с клиентом. Советую всем, кто занимается продажей товаров и услуг онлайн. Василиса П.

Василиса П. 11.03.2019

Очень полезная штуковина. Раньше делала рассылку вручную, но, конечно, отследить всех клиентов невозможно, да и приходится связываться с колл-центрами, а это не очень надежно и затратно. На этом сайте есть промокод для пробного периода профессиональной версии. Протестировала полный пакет, теперь хочу взять его для постоянной работы. Карина Алексеевна

Карина Алексеевна 30.11.2018

Удобный сервис. Присматривался к ним некоторое время, по соотношению цены и качества этот самый лучший. Подписка стоит адекватно вполне. Ставится и настраивается все легко и быстро. Пока все устраивает, посмотрим как дальше будет. ArchAngel

ArchAngel 14.12.2015