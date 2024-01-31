Каршеринговая компания MaturCAR предлагает клиентам услуги поминутной аренды автомобилей. После загрузки мобильного приложения и заполнения небольшой анкеты вы сможете выбрать ближайшую машину на карте и насладиться комфортной поездкой. Сервис берет на себя все затраты, связанные с техническим обслуживанием, страхованием, заправкой и мойкой авто. Удобно, что по завершении поездки машину можно оставить в любом месте в пределах разрешенной зоны. Оплата списывается с банковской карты клиента в автоматическом режиме. Пользуйтесь всеми преимуществами каршеринга на привлекательных условиях! Применяйте актуальные промокоды «МатурКАР» за январь 2024 года и получайте гарантированные бонусы на аренду авто. Мы регулярно размещаем новые спецпредложения внизу данной страницы. Помните, что все купоны требуется активировать в течение указанного срока.

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