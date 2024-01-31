«Московский Институт Психологии» – это учреждение, осуществляющее профессиональную переподготовку и повышение квалификации в сфере психологии. Компания предоставляет обучающимся свежие и обязательные теоретические и практические навыки. Учеба проходит в дистанционном формате, по окончании обучения и успешной сдачи экзамена выдается диплом или сертификат. Все преподаватели являются настоящими экспертами в данной области, на онлайн вебинарах им можно и нужно задавать вопросы. Немаловажно выполнять домашние упражнения и проходить практикумы для закрепления материала. Всем студентам выделен персональный куратор, который окажет помощь в любое время. Задай любой вопрос оператору, оставив заявку на сайте. Используй при покупке промокоды МИП («Московский Институт Психологии») за январь 2024 года и приобретай программы по выгодным ценам! Инвестируй в свое образование и стань востребованным специалистом.

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