XD Design – нидерландский бренд уникальных антикражных рюкзаков. Благодаря особой конструкции, отсутствию внешних карманов и скрытой молнии злоумышленник не сможет открыть аксессуар незаметно для его владельца. Его стенки состоят нескольких слоев, которые невозможно разрезать! Ты непременно оценишь продуманный и лаконичный дизайн изделия! В фирменном интернет-магазине работает навигация по основным характеристикам: внутреннему объему, цвету, размеру и наличию USB-порта для зарядки мобильных устройств. Компания доставляет товары во все регионы России и обеспечивает техническую и сервисную поддержку клиентов 7 дней в неделю. Интересуешься выгодными предложениями? Используй промокоды на скидку xd-design.ru за январь 2024 года, опубликованные на этой странице! Ищи на нашем сайте подходящие акции и совершай покупки на комфортных условиях!

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