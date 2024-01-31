Знакомство с «Додо Пиццей»

«Додо Пицца» – это крупная сеть пиццерий и сервис доставки еды, успешно функционирующий с 2001 года. Первая пиццерия была открыта в городе Сыктывкар, а сегодня «Додо Пицца» развозит вкусную пищу по всей России, а также еще в 13 странах. Более 500 заведений кормят людей. Компания гарантирует быструю доставку горячей пиццы в течение 1 часа. Если курьер не успеет, ты получишь сертификат или промокод от «Додо Пицца» на большую бесплатную пиццу.





Минимальная сумма заказа – 549 рублей в Москве. Для каждого города установлена своя минимальная сумма. Еда доставляется бесплатно.

Преимущества компании

«Додо Пицца» предоставляет уникальную возможность лично проконтролировать приготовление блюд. В большинстве пиццерий установлены онлайн-камеры, позволяющие в режиме реального времени наблюдать как работают повара на кухне. В компании очень строго соблюдают правила техники безопасности, а сотрудники тщательно следят за собой. Гигиена, профессионализм и любовь к своей работе – вот гарантия отличного вкуса еды от пиццерии!

Меню

В разделе «Меню» на сайте представлен ни один десяток вкуснейших блюд. Здесь каждый найдет свой идеальный обед. Раздел «Пицца» представлен десятками вариаций любимого блюда: здесь имеются как популярные виды – «Пепперони», «Грибная», «Маргарита», так и необычные пиццы – вегетарианская или сладкая пицца-пирог с фруктами, ягодами и сгущенкой!





Для друзей и коллег можно заказать на выбор любое комбо: пиццы с закусками и напитками в комплекте для всей компании сделают вечер еще веселее. Аппетитные закуски – салаты, додстеры, рулетики и многое другое. Для сладкоежек имеется внушительный раздел с десертами: маффины, сырники, сладкие рулетики и нежные чизкейки на выбор. Запить вкусную еду можно газировкой, соком, чаем, водой или морсом. «Додо Пицца» выпускает и сувенирную продукцию, в каталоге ты сможешь найти:

подарочные сертификаты (на доставку и самовывоз);

книгу об основателе компании и истории бренда;

коллекционные магнитики;

футболки;

раскраски, колпаки и клювы для детей.

Бонусы, скидки, акции и промокоды от «Додо Пиццы»

Пиццерия идет навстречу своим клиентам и постоянно внедряет выгодные акции на покупку еды. Ты можешь сэкономить, заказав:

Классическое комбо: две пиццы по 30 см с хорошей скидкой. Самостоятельно составленное комбо. Данная акция примечательна тем, что цена остается неизменной, какие бы продукты ни выбирал клиент. Акция для именинников – пирог-пицца в подарок к любому заказу (кроме комбо или заказов с дополнительными ингредиентами). Подарок можно получить в срок от трех дней до дня рождения и в течение 10 дней после. Бонусы к напиткам: 2 или 3 бутылочки Coca-Cola по суперцене.

Воспользуйся бесплатной доставкой вкусных блюд, приготовленных на глазах у клиентов.





На сайте можно отслеживать изменения раздела «Акции» и выбирать наиболее подходящие. Можно не только получать скидки и подарки, но и выигрывать ценные призы.

Использование промокода от «Додо Пиццы»

Комбинация помогает получить значительную скидку или подарок к заказу. Как использовать промокод на dodopizza.ru?

Выбери действующий промокод «Додо Пиццы» на сайте promokodus.com. Выдели код и скопируй его. На телефоне выбери «Копировать» в выпадающем меню, на компьютере сочетанием клавиш Ctrl + C либо кликнув правой кнопкой мыши, нажми на кнопку «Копировать». Перейди на страницы интернет-магазина или в приложение «Додо Пицца: доставка и ресторан». При оформлении заказа вставь скопированный код в специальное поле. Оплати покупку по карте онлайн, дождись курьера, чтобы насладиться своей едой.

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