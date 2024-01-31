Промокоды «Додо Пицца» за январь 2024
Активные купоны и промокоды «Додо Пицца» январь 2024
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Информация о магазине «Додо Пицца»
Знакомство с «Додо Пиццей»
«Додо Пицца» – это крупная сеть пиццерий и сервис доставки еды, успешно функционирующий с 2001 года. Первая пиццерия была открыта в городе Сыктывкар, а сегодня «Додо Пицца» развозит вкусную пищу по всей России, а также еще в 13 странах. Более 500 заведений кормят людей. Компания гарантирует быструю доставку горячей пиццы в течение 1 часа. Если курьер не успеет, ты получишь сертификат или промокод от «Додо Пицца» на большую бесплатную пиццу.
Минимальная сумма заказа – 549 рублей в Москве. Для каждого города установлена своя минимальная сумма. Еда доставляется бесплатно.
Преимущества компании
«Додо Пицца» предоставляет уникальную возможность лично проконтролировать приготовление блюд. В большинстве пиццерий установлены онлайн-камеры, позволяющие в режиме реального времени наблюдать как работают повара на кухне. В компании очень строго соблюдают правила техники безопасности, а сотрудники тщательно следят за собой. Гигиена, профессионализм и любовь к своей работе – вот гарантия отличного вкуса еды от пиццерии!
Меню
В разделе «Меню» на сайте представлен ни один десяток вкуснейших блюд. Здесь каждый найдет свой идеальный обед. Раздел «Пицца» представлен десятками вариаций любимого блюда: здесь имеются как популярные виды – «Пепперони», «Грибная», «Маргарита», так и необычные пиццы – вегетарианская или сладкая пицца-пирог с фруктами, ягодами и сгущенкой!
Для друзей и коллег можно заказать на выбор любое комбо: пиццы с закусками и напитками в комплекте для всей компании сделают вечер еще веселее. Аппетитные закуски – салаты, додстеры, рулетики и многое другое. Для сладкоежек имеется внушительный раздел с десертами: маффины, сырники, сладкие рулетики и нежные чизкейки на выбор. Запить вкусную еду можно газировкой, соком, чаем, водой или морсом. «Додо Пицца» выпускает и сувенирную продукцию, в каталоге ты сможешь найти:
- подарочные сертификаты (на доставку и самовывоз);
- книгу об основателе компании и истории бренда;
- коллекционные магнитики;
- футболки;
- раскраски, колпаки и клювы для детей.
Бонусы, скидки, акции и промокоды от «Додо Пиццы»
Пиццерия идет навстречу своим клиентам и постоянно внедряет выгодные акции на покупку еды. Ты можешь сэкономить, заказав:
- Классическое комбо: две пиццы по 30 см с хорошей скидкой.
- Самостоятельно составленное комбо. Данная акция примечательна тем, что цена остается неизменной, какие бы продукты ни выбирал клиент.
- Акция для именинников – пирог-пицца в подарок к любому заказу (кроме комбо или заказов с дополнительными ингредиентами). Подарок можно получить в срок от трех дней до дня рождения и в течение 10 дней после.
- Бонусы к напиткам: 2 или 3 бутылочки Coca-Cola по суперцене.
Воспользуйся бесплатной доставкой вкусных блюд, приготовленных на глазах у клиентов.
На сайте можно отслеживать изменения раздела «Акции» и выбирать наиболее подходящие. Можно не только получать скидки и подарки, но и выигрывать ценные призы.
Использование промокода от «Додо Пиццы»
Комбинация помогает получить значительную скидку или подарок к заказу. Как использовать промокод на dodopizza.ru?
- Выбери действующий промокод «Додо Пиццы» на сайте promokodus.com.
- Выдели код и скопируй его. На телефоне выбери «Копировать» в выпадающем меню, на компьютере сочетанием клавиш Ctrl + C либо кликнув правой кнопкой мыши, нажми на кнопку «Копировать».
- Перейди на страницы интернет-магазина или в приложение «Додо Пицца: доставка и ресторан».
- При оформлении заказа вставь скопированный код в специальное поле.
- Оплати покупку по карте онлайн, дождись курьера, чтобы насладиться своей едой.
Мы предлагаем тебе большой выбор актуальных купонов и промокодов «Додо Пиццы», которые действуют в январь 2024 года. Чтобы не упустить новых выгодных предложений от лучшей российской пиццерии, подпишись на нашу рассылку.