«‎Мир Олимпиад» – это российский интернет-портал дистанционных конкурсов для дошкольников, школьников, студентов, преподавателей и воспитателей. Участники выполняют задания по разным дисциплинам: английскому и русскому языку, математике, биологии, географии, рисованию и изобразительному искусству. Педагогам доступна возможность проявить себя в написании докладов и статей, подготовке мастер-классов. Учителей и школьников также могут заинтересовать творческие конкурсы и научно-практические конференции. Победители получают сертификаты, дипломы и другие ценные награды. Принимайте участие в интеллектуальных соревнованиях как можно чаще! Мы размещаем на данной странице уникальные промокоды «‎Мир Олимпиад» за январь 2024 года. С их помощью вы легко сэкономите на оплате взноса. Чтобы не пропускать выгодные предложения, подписывайтесь на нашу новостную рассылку.

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